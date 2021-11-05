Более 200 миллионов поездок совершили горожане с момента запуска шеринга в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Шеринг является городским трендом последних лет. В основе концепции лежит идея о том, что арендовать транспортное средство значительно дешевле, чем купить его. С момента запуска программы шеринга, с 2013 года, москвичи совершили более 200 миллионов поездок на машинах, велосипедах и самокатах. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Сервисы шеринга в Москве развиваются стремительно, каждый год растет число активных пользователей и поездок. Благодаря этим сервисам более 100 тысяч личных машин не используется ежедневно, что снижает нагрузку на дороги, — отметил Ликсутов.

Он рассказал, что более 70 процентов поездок на велосипедах и самокатах проходят по транспортному сценарию.

В конце октября департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно со столичным сервисом «Велобайк» продлили работу велопроката в городе до конца ноября.

При этом сезонные абонементы и все бонусы сохранились у москвичей до 30 ноября. А поминутный тариф московского велопроката подешевел в четыре раза с 5 ноября текущего года.