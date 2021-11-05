«Стал затворником»: Немоляева рассказала о последних годах жизни Мягкова

Фото: «Жестокий романс», 1984

Российская актриса Светлана Немоляева рассказала, что ее бывший коллега по киносъемкам Андрей Мягков в последние годы вел затворнический образ жизни.

— Он будто залез в скорлупу, панцирь. Андрей стал затворником, общение у нас было только на съемочной площадке — там он был приветливым, общительным, милым и остроумным, — рассказала артистка в беседе с «Комсомольская правдой».

Актриса добавила, что ее товарищ был добрым и мягким человеком, однако в какой-то момент он резко перестал дружить со многими коллегами по цеху.

Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни у себя дома в ночь на 18 февраля 2021 года. По предварительным данным, причиной стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. 20 февраля актера похоронили на Троекуровском кладбище.

Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Сыграл множество ролей в театре и кино. Среди наиболее известных картин — «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс», «Гараж».