Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Артиста Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова.

До этого в помещении театра прошла церемония прощания с актером. Проститься с актером пришли сотни человек. Около гроба, установленного на сцене, разложили траурные венки.

Артиста проводили в последний путь громкими аплодисментами.

Напомним, актер Андрей Мягков скончался 18 февраля в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская не смогла присутствовать на церемонии прощания с актером из-за плохого самочувствия.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Сыграл множество ролей в театре и кино.

Среди наиболее известных картин «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс», «Гараж».

Ранее по теме: Оператор «Жестокого романса» вспомнил, как Мягков едва не погиб на съемках фильма