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Посольство России раскритиковало материалы западных СМИ о смерти дипломата

Иван Юминов

Политика
Посольство России раскритиковало материалы западных СМИ о смерти дипломата
Фото: МИД РФ

Материалы некоторых западных изданий о гибели российского дипломата в Берлине являются некорректными спекуляциями. Об этом заявили в посольстве России в Германии в пятницу, 5 ноября.

— Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой, — говорится в сообщении.

Спекуляции в ряде западных СМИ об этом случае, как подчеркнули в дипмиссии, являются абсолютно некорректными, отмечает РИА Новости.

5 ноября МИД Германии сообщил, что возле посольства в Берлине был найден мертвым дипломат из России. Из-за причин защиты личных данных скончавшегося другие детали происшествия не были приведены.

Посольство России отказалось от комментариев по поводу гибели дипломата «по этическим сообщениям». По данным немецкого издания Spiegel, погибшему сотруднику дипломатического ведомства было 35 лет.

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