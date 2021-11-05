«Недоразумение»: Семчев высказался об игре Бузовой на сцене МХАТа

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Участие певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле МХАТ имени Горького «Чудесный грузин» является «недоразумением от искусства». Об этом заявил актер театра и кино Александр Семчев.

— Это в кино могут многие играть. В театре играть могут немногие, — рассказал артист.

Профессию, по его словам, еще никто не отменял. Выступление Бузовой является недоразумением от искусства, приводит слова Семчева Пятый канал.

31 октября в МХАТ имени Горького отменили спектакль «Чудесный грузин» с участием Бузовой из-за плохой продажи билетов. Показ спектакля должен был состояться 2 ноября.

При этом отмечается, что постановка все еще остается в репертуаре театра. В июне Бузова впервые выступила на сцене МХАТа, после чего многие актеры негативно отреагировали на ее появление на сцене.

1 ноября певица обвинила во лжи генерального директора МХАТа Владимира Кехмана. На своей странице в Instagram знаменитость написала пост, в котором заявила, что он дал задание убрать спектакль, а вину переложить на артистку.

Как утверждает Бузова, она абсолютно не верит в «низкие продажи». По словам телеведущей, она имеет доказательства того, что все билеты были куплены в первые дни после старта продаж.