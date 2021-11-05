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«Докопаться до истины»: астролог назвала опасности перехода Меркурия в Скорпиона

Иван Юминов

Общество
«Докопаться до истины»: астролог назвала опасности перехода Меркурия в Скорпиона
Фото: Unsplash

Астролог Тиана Атлас рассказала, что приход интеллектуального Меркурия в дом Скорпиона с 6 по 24 ноября ознаменуется подводными камнями для тех, кто хочет докопаться до истины.

— В период перемещения Меркурия с 6 по 24 ноября, когда он входит в знак Скорпиона, мы становимся любознательными, нам хочется докопаться до истины, — рассказала специалист.

Меркурий отвечает за легкость в общении и эффективные коммуникации с противоположным полом. Грядущий период, по ее словам, требует предельной осторожности из-за того, что могут раскрыться тайны.

Почти весь ноябрь стоит быть внимательнее к словам, ведь ими можно ранить без труда. Людям, которые любят «играть» в детектива, эксперт посоветовала этого не делать, так как улики могут оказаться фантазией.

С 9 по 10 ноября, как предупредила она, нельзя назначать серьезные переговоры и выяснять отношения. В обычной жизни это выльется в неприятные новости для всех знаков зодиака, а в мире — в катаклизмы.

Не стоит ждать, пока конфликт взорвется, лучше обсудить все сразу, посоветовала астролог. Меркурий в Скорпионе лучше использовать для обучения, приводит слова Атлас Пятый канал.

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