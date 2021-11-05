Дело возбуждено после наезда электросамоката на пенсионерку в Москве
Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как мужчина наехал на электросамокате на пожилую женщину на Манежной площади. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 5 ноября.
— По требованию прокуратуры органами дознания внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности» по факту причинения телесных повреждений женщине в центре Москвы, — говорится в сообщении.
Женщину, по данным ведомства, доставили в больницу с ушибами, ссадинами, сотрясением головного мозга и закрытым переломом шейки левой плечевой кости. Установлением личности подозреваемого занимаются полицейские.
5 ноября в пресс-службе Росгвардии сообщили, что мужчина на электросамокате сбил 77-летнюю женщину на Манежной площади и скрылся. Женщине оказали доврачебную помощь, а сотрудники ОМОНа вызвали ей бригаду медиков.
Пострадавшую доставили в больницу с переломом плеча и черепно-мозговой травмой. Мужчину разыскивает полиция.