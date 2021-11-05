Дело возбуждено после наезда электросамоката на пенсионерку в Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как мужчина наехал на электросамокате на пожилую женщину на Манежной площади. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 5 ноября.

— По требованию прокуратуры органами дознания внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности» по факту причинения телесных повреждений женщине в центре Москвы, — говорится в сообщении.

Женщину, по данным ведомства, доставили в больницу с ушибами, ссадинами, сотрясением головного мозга и закрытым переломом шейки левой плечевой кости. Установлением личности подозреваемого занимаются полицейские.

5 ноября в пресс-службе Росгвардии сообщили, что мужчина на электросамокате сбил 77-летнюю женщину на Манежной площади и скрылся. Женщине оказали доврачебную помощь, а сотрудники ОМОНа вызвали ей бригаду медиков.

Пострадавшую доставили в больницу с переломом плеча и черепно-мозговой травмой. Мужчину разыскивает полиция.