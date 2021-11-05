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«Фарс и подлость»: Дюжев опроверг информацию о конфликте на шоу Юдашкина

Иван Юминов

Общество
«Фарс и подлость»: Дюжев опроверг информацию о конфликте на шоу Юдашкина
Фото: АГН Москва

Актер Дмитрий Дюжев рассказал, что информация СМИ о конфликте с модельером Валентином Юдашкиным не соответствует действительности.

— Как жаль, что профессия журналиста в наши дни начинает превращаться в фарс и подлость. Можно придумать любой инфоповод и выдать его за сенсацию, — сетует артист.

После отказа от участия в «скандальном» шоу он получил ответ «в виде унизительной и оскорбительной статьи», добавил он. Это не скажется на его отношениях с семьей Юдашкиных, но заставляет оправдываться и приносит боль, отметил Дюжев на странице в Instagram.

5 ноября СМИ сообщили, что Дюжева выгнали с модного шоу Юдашкина. Актер был приглашен на показ кутюрье в качестве гостя, а во время беседы с журналистами он некорректно высказался о борьбе Юдашкина с онкологией.

Дюжев якобы рассказал, что никто не знает, когда люди переходят в иной мир. Они видели гения и современника в лице Юдашкина, но неизвестно, увидят ли еще, добавил он.

В момент высказывания мимо актера проходил сам дизайнер с супругой Мариной. Судя по всему, они услышали неоднозначные высказывания артиста, которые им не понравились, писали в СМИ.

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