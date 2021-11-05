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Движение восстановили на юге Москвы после аварии с четырьмя автомобилями

Иван Юминов

Происшествия
Движение восстановили на юге Москвы после аварии с четырьмя автомобилями
Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Севастопольский проспект, 10к4 Карта всех событий

Специалистам удалось восстановить движение на юге города после крупной аварии. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 5 ноября.

— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

5 ноября сообщалось, что на Севастопольском проспекте в районе дома 10, корпус 4, столкнулись четыре автомобиля. На месте работали оперативные службы города.

Из-за аварии временно были заняты две полосы движения в сторону области. При этом для водителей оставались доступны еще две полосы.

В тот же день на Кутузовском проспекте в районе дома 33 произошла авария с участием пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. На месте инцидента работают оперативные службы города. Наличие пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.

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