Совет ректоров Москвы порекомендовал вузам обучение в смешанном формате

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Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал университетам проводить обучение с 8 ноября в смешанном формате. Об этом сообщил ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко в пятницу, 5 ноября.

— Совет ректоров рекомендует руководителям вузов проводить обучение студентов с 8 ноября в смешанном формате с очным присутствием для студентов с иммунитетом или отрицательным тестом; активизировать кампанию в вузах по убеждению студентов в скорейшей вакцинации для достижения коллективного иммунитета; организовать обмен лучшими практиками по организации обучения в условиях высоких рисков заражения коронавирусной инфекцией, используя опыт МГПУ и других университетов, — говорится в документе.

Очно присутствовать на занятиях смогут студенты с иммунитетом от COVID-19 или отрицательным ПЦР-тестом. Письмо главам университетов подписано президентом МФТИ Николаем Кудрявцевым, отмечается на странице Реморенко в Facebook.

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Коллективный иммунитет во всей России в настоящее время составляет 48 процентов. Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли 57 256 745 россиян.

За последние 24 часа в стране выявили 40 735 новых случаев коронавируса. После прохождения лечения от инфекции в России за 24 часа полностью выздоровели 28 605 человек, также зафиксировали 1192 летальных исхода.