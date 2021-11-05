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«Время для чуда»: астрологи пообещали волшебный ноябрь трем знакам зодиака

Иван Юминов

Общество
«Время для чуда»: астрологи пообещали волшебный ноябрь трем знакам зодиака
Фото: Pixabay

Осень уступает место зиме, но, по мнению французских астрологов, еще есть время для чуда.

Ноябрь стартовал со слегка беспокойных моментов из-за противопоставления Скорпиона непредсказуемому Урану. Многие представители зодиакального круга могли чувствовать, что не знают, как быть и куда двигаться.

Это лишь начало неожиданных сюрпризов, уверены астрологи. Меркурий войдет в союз с Марсом 10 ноября, знаменуя собой кульминацию событий.

Перспективы немного омрачит противостоящий союзу Сатурн, но в целом ноябрь станет месяцем проверки на терпение. Лунное затмение 19 ноября принесет, как ожидается, радикальные перемены каждому.

Позитивной энергетикой месяца смогут воспользоваться многие знаки зодиака. При этом особенно повезет в этом месяце Овнам, Тельцам и Львам, отмечает Пятый канал.

5 ноября астролог Тиана Атлас рассказала, что приход интеллектуального Меркурия в дом Скорпиона с 6 по 24 ноября ознаменуется подводными камнями для тех, кто хочет докопаться до истины. Меркурий отвечает за легкость в общении и эффективные коммуникации с противоположным полом.

Грядущий период, по ее словам, требует предельной осторожности из-за того, что могут раскрыться тайны. Почти весь ноябрь стоит быть внимательнее к словам, ведь ими можно ранить без труда.

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