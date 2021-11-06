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«Прекрасная русалка»: Лолита восхитила фанатов видео из бассейна

Юлия Курганова

Общество
«Прекрасная русалка»: Лолита восхитила фанатов видео из бассейна
Фото: Youtube / ШАСТУН

Певица Лолита Милявская опубликовала видео, на котром предстала в леопардовом монокини со стрингами. Нырнув в бассейн, артистка эффектно продемонстрировала фигуру.

— Думала, какая музыка соответствует этому видео? Конечно, только ария Черепахи Тортиллы из «Приключения Буратино». Мы совпали. Мы с ней в моменте, — с иронией подписала ролик знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от увиденного и одарили Лолиту комплиментами.

«Ну крутая»; «Только хорошеет»; «Мужа скинула и сразу помолодела! Не ходите девки замуж»; «Шикарная!»; «Лола как всегда! Выглядит улетно»; «Фигурка шикарная!»; «Прекрасная русалка», — восхитились постройневшей фигурой певицы пользователи.

До этого Лолита в полупрозрачном капроновом боди блеснула на сцене. Певица выступила в одном из столичных ночных клубов. Она вышла на сцену в полупрозрачном боди и на каблуках.

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