Нутрициолог посоветовала продукт для снижения холестерина

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Семена кунжута являются отличным продуктом для людей с повышенным уровнем холестерина, но их нельзя употреблять ежедневно. Об этом рассказаланутрициолог Анна Дробышева.

— Я рекомендую употреблять кунжут для нормализации жирового обмена и снижения уровня холестерина. Семена кунжута являются отличным источником железа, магния, цинка, меди, фосфора и клетчатки. А кальция в нем в семь раз больше, чем в молоке, — сообщила она.

Специалист отметила, что кунжут нельзя есть ежедневно, потому что его семена содержат вещества, которые повышают свертываемость крови.

Следует несколько раз в неделю добавлять одну столовую ложку кунжута в рацион, тем самым обогащая организм антиоксидантами и фитоэстрогенами, добавила Дробышева, передает РИА Новости.

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