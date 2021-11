Профессор раскрыла способы справиться с избыточным холестерином после 50 лет

Фото: Pixabay

Занятия спортом и потребление клетчатки являются способами снизить уровень холестерина. Об этом сообщила диетолог, профессор Эми Гудсон.

Высокий уровень холестерина, по ее словам, увеличивает образование бляшек в артериях, что способно ограничить приток крови к сердцу и мозгу. Это может привести к инсульту и сердечному приступу, предупредила она.

Риски, связанные с высоким уровнем холестерина, увеличиваются после 50 лет. Специалист в связи с этим посоветовала заниматься фитнесом несколько раз в неделю.

Полезным будет и потребление растворимой клетчатки из овсянки, орехов и семян. Ей богаты и фрукты наподобие груш, яблок и ягод.

Рацион, как рекомендует диетолог, стоит разнообразить лососем, скумбрией и тунцом. Помочь в борьбе с холестерином может и потеря веса, приводит слова Гудсон Eat This Not That.

3 ноября нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о полезных свойствах сезонных овощей. Так, в свекле содержится обширный спектр витаминов группы В.

Они необходимы для нервной системы, особенно в настоящее время, когда происходит переход к другому времени года. Капуста является одним из главных источников витамина С, если есть ее после минимальной термической обработки.