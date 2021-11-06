Эксперт Роспотребнадзора рассказала, как поставить точный диагноз COVID-19

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Определить присутствие в организме коронавирусной инфекции невозможно без лабораторного тестирования. И все потому, что у COVID-19 нет специфических симптомов, которые присущи только ему. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Наталья Пшеничная.

При этом у коронавируса есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры. Но такие же симптомы есть у гриппа и ОРВИ. Поэтому для того, чтобы поставить точный диагноз, нужно лабораторное тестирование, пояснила эксперт агентству РИА Новости.

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7

До этого эксперт Роспотребнадзора оценила риск заражения COVID-19 от привитого заболевшего. По словам специалиста, заболевшие COVID-19, которые ранее были привиты, могут выделять вирус, но количество выделяемого возбудителя и время выделения намного меньше, чем у непривитых. Поэтому риск заразиться от вакцинированного намного меньше.

А биолог сравнил риски заражения для молодых и пожилых людей, привитых от коронавируса. Доктор биологических наук Петр Чумаков пояснил, что вакцина более эффективно воздействует на молодой организм. Специалист отметил, что вопрос вакцинации будет актуален до тех пор, пока не провакцинируется 80 процентов россиян.