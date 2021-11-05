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Эксперт Роспотребнадзора оценила риск заражения COVID-19 от привитого заболевшего

Юлия Курганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперт Роспотребнадзора оценила риск заражения COVID-19 от привитого заболевшего
Фото: Youtube / ГКБ No15 им. О.М. Филатова

Заболевшие COVID-19, которые ранее были привиты, могут выделять вирус, но количество выделяемого возбудителя и время выделения намного меньше, чем у непривитых. Поэтому риск заразиться от вакцинированного намного меньше. Об этом сообщила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

— Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше, — передает слова эксперта РИА Новости.

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Темпы вакцинации от COVID-19 в Москве выросли более чем в четыре раза. По состоянию на 4 ноября первым компонентом вакцины от коронавируса привились 5,25 миллиона жителей столицы, темпы вакцинации увеличились более чем в четыре раза по сравнению с началом октября.

Биолог сравнил риски заражения для молодых и пожилых людей, привитых от коронавируса. Доктор биологических наук Петр Чумаков пояснил, что вакцина более эффективно воздействует на молодой организм. Специалист отметил, что вопрос вакцинации будет актуален до тех пор, пока не провакцинируется 80 процентов россиян.

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