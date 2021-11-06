Хави назначили на пост главного тренера футбольного клуба «Барселона»

Фото: Twitter / ФК «Аль-Садд»

Футбольный клуб «Барселона» назначил на пост главного тренера Хави — легендарного испанского футболиста, который в течение 17 лет играл за команду, а потом был наставником клуба «Аль-Садд» в Катаре.

В официальном релизе каталонской команды сообщается, что Хави прибудет в Барселону на выходных, а в понедельник, 8 ноября, его представят в качестве наставника на Камп Ноу.

После мероприятия пройдет пресс-конференция в пресс-центре Ricard Maxenchs.

Хави выиграл 25 трофеев в составе «Барселоны» и провел 767 матчей за основную команду. Его рекорд превзошел только Лионель Месси (778). Футболист четыре раза поднимал над головой кубок Лиги чемпионов и восемь раз побеждал в Примере.

It was meant to be.

Welcome home. pic.twitter.com/gdGdFedk7t — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

Бывший главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Рональд Куман покинул свой пост 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба команды в соцсети Twitter. Такое решение было принято после поражения каталонской команды в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1). Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Под его руководством команда сыграла 67 матчей, в которых одержала 40 побед. В этом сезоне сине-гранатовые выиграли только 5 из 13 матчей во всех турнирах.