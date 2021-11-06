В посольстве России в Вашингтоне заявили, что ВС США за рубежом оставляют после себя хаос

Фото: facebook.com/RusEmbUSA/

В посольстве РФ в Соединенных Штатах посоветовали Вашингтону «посмотреть в зеркало», комментируя информацию об увеличении численности российских войск на границе с Украиной. Об этом представители посольства написали в соцсети Twitter.

— Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах границ РФ. Посмотрите в зеркало, — сказано в сообщении.

Представители посольства России отметили, что американские вооруженные силы безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос.

Вызывает недоумение, что пресс-службы госдепартамента и пентагона обеспокоены перемещением 🇷🇺вооруженных сил по собственной территории, в пределах 🇷🇺границ. Взгляните в зеркало-🇺🇸войска перемещаются безответственно по всему миру. Оставляют после себя хаос. pic.twitter.com/TJNEUcGR5b — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) November 5, 2021

Американское СМИ опубликовало 1 ноября фото российских танков «на границе с Украиной». Издание Politico разместило спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

Новые кадры показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит только с Белоруссией, а от Украины отделена другим российским регионом — Брянской областью.

Эксперт оценил публикацию о военной технике РФ «у границ Украины». Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем, военный эксперт Александр Жилин отметил, что в мире доминирует дезинформационная политика и пропаганда. Он подчеркнул, что Россия не планирует атаковать Украину.