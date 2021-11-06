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Нутрициолог назвала способ спасти зубы от разрушения

Юлия Курганова

Общество
Нутрициолог назвала способ спасти зубы от разрушения
Фото: pixabay.com

Нутрициолог Анна Дробышева рассказала, как с помощью кунжутного масла улучшить состояние зубов и полости рта.

Она отметила, что в ротовой полости скапливается большое количество токсинов.

— Полоскание полости рта антибактериальным кунжутным маслом способствует уничтожению вредной микрофлоры и нейтрализации токсинов. Для этого нужно набрать одну столовую ложку кунжутного масла в рот и полоскать в течение двух-трех минут. Затем масло выплевываем, — посоветовала специалист.

Дробышева сообщила, что благодаря такой процедуре можно улучшить состояние зубов, освежить дыхание и поднять местный иммунитет, передает РИА Новости.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, к каким последствиям могут привести стоматологические проблемы. По его словам, боли в зубах чреваты не только дискомфортом, но и опасными заболеваниями. Так, у человека могут развиться головные боли из-за кариеса, так как он задевает нервные окончания. Помимо этого, головные боли могут возникнуть из-за неправильного прикуса.

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