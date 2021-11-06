Новые бригады скорой помощи сформируют в ЕАО после увольнения медиков

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Новые бригады скорой помощи будут сформированы за счет перераспределения сотрудников и привлечения новых специалистов в городе Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО), где из-за нежелания прививаться от COVID-19 решили уволиться 26 медиков. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что в ЕАО уже направили представителя главного внештатного специалиста Минздрава России по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для диалога с участниками ситуации.

— Нужно услышать каждого и наметить правильный, обоснованный план действий. Население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью. Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов, таким образом новые бригады будут сформированы, — приводят в пресс-службе слова главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергея Багненко.

Эксперты неоднократно подчеркивали, что только вакцинация населения стабилизирует систему здравоохранения и поможет врачам, которые испытывают в период пандемии колоссальные нагрузки.

В Госдуме отреагировали на увольнение медиков, отказавшихся от вакцинации. Истории сопротивления вакцинации от коронавируса, подобные подаче заявлений на увольнениесотрудниками скорой помощи в Еврейской автономной области, случаются в России уже не в первый раз. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург, кандидат медицинских наук Алексей Куринный в пятницу, 5 ноября.

Ситуация произошла в двух населенных пунктах Облученского района ЕАО. Как пояснили сами работники скорой, они все подрабатывают в ковидном госпитале и находятся в постоянном контакте с пациентами, поэтому у них иммунитет давно выработался.

Согласно же постановлению главного санитарного врача региона, 80 процентов коллектива должны были получить первый компонент вакцины до 15 ноября, а второй — до 15 декабря. Медики считают, что их собираются вакцинировать «насильно», несмотря на имеющийся естественный иммунитет к болезни. Они написали жалобу в прокуратуру с требованием проверить законность постановления главного санитарного врача.