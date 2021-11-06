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Самолет из Анталии приземлился в Москве после сигнала о проблеме с двигателем

Юлия Курганова

Происшествия
Самолет из Анталии приземлился в Москве после сигнала о проблеме с двигателем
Фото: Pixabay
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В столичном аэропорту Шереметьево в субботу, 6 ноября, приземлился самолет Airbus A-330, у которого могли возникнуть проблемы с двигателем.

Самолет Airbus A-330 выполнял рейс из Анталии. Перед посадкой в аэропорту экипаж самолета доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей, сообщил собеседник агентства Интерфакс.

В результате инцидента никто не пострадал.

3 ноября пьяный россиянин ударил ребенка на борту самолета из Египта. Мужчина в алкогольном опьянении, возвращавшийся из Шарм-эш-Шейха в Астрахань на самолете, ударил ребенка на борту воздушного судна. После освидетельствования сотрудники полиции составили на злоумышленника административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения».

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