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Движение затруднено на внешней стороне 74-го километра МКАД из-за аварии

Дарья Чентаева

Происшествия
Движение затруднено на внешней стороне 74-го километра МКАД из-за аварии
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 74-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 74 километра МКАД в районе улицы Свободы произошло ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

— На внешней стороне 74 км МКАД (в районе улицы Свободы) произошло столкновение со стоящим автомобилем, — сообщили в ведомстве.\

Из-за аварии временно занята одна полоса движения из шести. Движение транспорта в районе аварии затруднено, по возможности следует выбирать пути объезда, сообщается в Telegram-канале.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб города.

5 ноября произошло ДТП с участием четырех автомобилей на западе столицы. Авария случилась на улице Лобачевского около дома 92А. Столкнулись две машины марки Kia, а также Skoda и Opel. По словам собеседника «Вечерней Москвы», двух человек осмотрела бригада скорой помощи, оба отказались от госпитализации.

В тот же день на Севастопольском проспекте в районе дома 10, корпус 4, столкнулись четыре автомобиля. На месте работали оперативные службы города. Из-за аварии временно были заняты две полосы движения в сторону области.

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