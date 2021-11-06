«Подергивание века»: врач объяснила, как избавиться от нервного тика

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Подергивание века часто вызывает у человека дискомфорт. О том, какие причины вызывают тики верхнего и нижнего века и как надолго избавиться от симптома, рассказала врач-невролог и нейрореабилитолог, генеральный директор многопрофильного медицинского центра Алиса Коротина.

— Тики — одна из разновидностей гиперкинеза. Нервный тик чаще случается у людей с высокими эмоциональными нагрузками и хроническими стрессами. В большинстве случаев это состояние не угрожает ни здоровью, ни жизни человека, — сообщила специалист.

По словам эксперта существует три наиболее распространенные причины сокращения мышц века. Например, долгое времяпрепровождение у экрана компьютера или гаджета. Нервные тики могут возникнуть из-за переутомления глаз при работе за компьютером. Состояние усугубляется, если по окончании трудового дня вы продолжаете смотреть на экран телефона или другого гаджета.

Вторая причина тика верхнего и нижнего века — злоупотребление кофе. Допустимая норма — не более двух чашек натурального свежесваренного кофе.

Еще одна причина — чрезмерное употребление алкоголя. Спиртные напитки оказывают непосредственное влияние на нервную систему, приводя к изменениям проводимости в нервных волокнах и вызывая таким образом «нервный» тик.

Кроме того, одной из причин тика может стать недостаточное количество сна.

По словам Алины Коротиной, чтобы избавиться от подергивания век, необходимо снизить нагрузку на глаза, правильно организовать рабочее пространство, и контролировать время, проведенное за экраном, делать гимнастику для шеи.

— Физическая активность улучшит кровообращение по магистральным позвоночным артериям, улучшит поступление к головному мозгу крови, тем самым увеличит работоспособность. А закрывание глаз обеспечит небольшую передышку, — отметила специалист.

Если тики не проходят продолжительное время, следует обратиться к врачу, передает Пятый канал.

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