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В США утвердили план развития инфраструктуры на сумму более одного триллиона долларов

Дарья Чентаева

В мире
В США утвердили план развития инфраструктуры на сумму более одного триллиона долларов
Фото: Pixabay

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов поддержала инфраструктурный законопроект. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Данную инициативу еще в августе одобрил Сенат Конгресса. После того как законопроект одобрили в Конгрессе, он отправляется на стол Джо Байдена.

План развития инфраструктуры США утвердили в объеме более одного триллиона долларов. Он после согласования с Белым домом и двухпартийной группой сенаторов предполагает выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры в объеме 550 миллиардов долларов в течение пяти лет.

Президент США Джо Байден перед голосованием призвал членов Конгресса утвердить данный план. Отмечается, что конгрессмены до последнего не хотели поддерживать законопроект, однако согласились утвердить его после многочасовых консультаций при участии Байдена.

8 октября американский сенат принял законопроект о временном повышении потолка государственного долга. Этим решением в Штатах предотвратили возможность дефолта. Согласно документам, потолок госдолга в США повышается на 480 миллиардов долларов до 3 декабря. Одновременно с этим республиканцы и демократы ведут переговоры.

До этого Байден заявил, что возможный дефолт в Соединенных Штатах Америки произойдет в том случае, если Конгресс не согласует повышение потолка государственного долга. Впоследствии доллар может потерять статус мировой резервной валюты. Он отметил, что отсутствие таких действий также может подорвать надежность ценных бумаг министерства финансов страны. Американский лидер подчеркнул, что в таком случае снизится кредитный рейтинг США и увеличатся ставки по кредитам. По этой причине Джо Байден порекомендовал республиканцам прекратить препятствовать деятельности Конгресса в данной ситуации и назвал их поведение «безрассудным и опасным».

1 октября Джо Байден подписал временный бюджет США.

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