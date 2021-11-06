Народный календарь. Почему нельзя есть хлеб 7 ноября
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В этот день Православная церковь почитает память праведной Тавифы, которая была известна своей благотворительностью и трудолюбием. В этот день нельзя есть хлеб, иначе год будет тяжелым.
В этот день женщинам нельзя плакать в подушку. Считается, что перья, которыми она набита, помнят всё. Из-за этого неприятности будут преследовать даму ещё долгое время. Если другой человек приляжет на эту подушку, то все несчастья перейдут на него.
Если в этот день отказать нищему или обездоленному в просьбе, то можно навлечь на себя горе.
Приметы погоды:
- Если звезды на небе тускло светятся, день будет холодным и ненастным.
- На деревьях много листьев – зима будет затяжной.
- Выпало много снега – будет хороший урожай злаковых.
- Если ветер завывает, то ненастье продлится ещё несколько дней.
- Вороны сидят на нижних ветвях деревьев – к сильному ветру.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Афанасий, Валерий.
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