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Почти 60 километров линий метро проложат в Москве к 2025 году

Дарья Чентаева

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Почти 60 километров линий метро проложат в Москве к 2025 году
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Почти 60 километров линий и новых 25 станций Московского метрополитена построят к 2025 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С 2022 до конца 2024 года планируется построить 58,5 километра линий, 25 станций метро и три электродепо для обслуживания поездов. Это позволит значительно улучшить транспортное обслуживание многих городских районов, не имеющих станций метро в шаговой доступности, — рассказал заммэра.

Калининско-Солнцевскую линию продлят до Внукова, Сокольническую линию достроят до «Потапова», а Люблинско-Дмитровская линия дойдет до станции «Физтех», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также планируется завершить строительство Троицкой линии метрополитена от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» и начать строительство участков Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Арбатско-Покровской линий. На это выделят 30,8 процента средств Адресной инвестиционной программы.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что две трети средств адресной инвестиционной программы столицы на 2022–2024 годы будут выделены на развитие городской транспортной инфраструктуры. Средства пойдут на строительство объектов метро, железных дорог и улично-дорожной сети.

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