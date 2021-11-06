Слуцкий отреагировал на теории о визите главы ЦРУ Бернса в Москву

Фото: Пресс-служба Госдумы

Людям стоит придерживаться официальной информации о визите директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в субботу, 6 ноября.

— Подобные публикации в американских мейнстрим-медиа продолжают создавать видимость противостояния Вашингтона несуществующей на самом деле «агрессии» Москвы. К сожалению, в сознании нынешнего американского либерального истеблишмента даже намеки на конструктивные переговоры с Россией воспринимаются как сдача позиций, — рассказал парламентарий.

О визите Бернса следует придерживаться информации от Службы внешней разведки и Совета безопасности, уточнил он. Их данные звучат более правдоподобно, чем рассказы неназванных информаторов CNN, отметил Слуцкий в своем Telegram-канале.

2 ноября сообщалось, что секретарь Совбеза Николай Патрушев провел встречу в Москве с Бернсом. Стороны, как уточняется, обсудили российско-американские отношения.

6 ноября CNN заявил, что Бернс приезжал в Москву, чтобы якобы «предупредить» российскую сторону о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной. По данным телеканала, визит представителя ЦРУ также связан с желанием Вашингтона установить мотивацию действий России.