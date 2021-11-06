Движение восстановили на МКАД после столкновения трех автомобилей

Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 41-й километр Карта всех событий

Специалистам удалось восстановить движение на участке МКАД после аварии с тремя автомобилями. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 6 ноября.

— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

6 ноября сообщалось, что на 41-м километре МКАД в районе пересечения с Калужским шоссе столкнулись три автомобиля. На месте работали оперативные службы города.

Движение временно осуществлялось по двум полосам из пяти. Водителям рекомендовано было выбирать пути объезда данного участка.

5 ноября произошло ДТП с участием четырех автомобилей на западе столицы. Авария случилась на улице Лобачевского около дома 92а. Столкнулись две машины марки Kia, а также Skoda и Opel. По словам собеседника «Вечерней Москвы», двух человек осмотрела бригада скорой помощи, оба отказались от госпитализации.