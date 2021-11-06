«Четко видно»: Грузия опубликовала видео с принимающим пищу Саакашвили

Фото: Facebook / Special Penitentiary Service of Georgia

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принимает пищу, несмотря на объявленную голодовку. Об этом заявили в специальной пенитенциарной службе Минюста страны в субботу, 6 ноября.

— Исходя из высокого общественного интереса, мы публикуем видео приема пищи Михаилом Саакашвили, — говорится в сообщении.

На видео четко видно, как политик принимает пищу и натуральные соки, отмечается на странице службы в Facebook.

1 октября грузинский премьер Ираклий Гарибашвили рассказал о задержании Михаила Саакашвили. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме.

После своего задержания он объявил голодовку. 30 октября председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что голодовка экс-президента является имитацией.

Как утверждает политик, Саакашвили употребляет по три литра лимонада ежедневно. Над Саакашвили, по его словам, из-за этого «смеется» вся тюрьма.