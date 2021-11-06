Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Четко видно»: Грузия опубликовала видео с принимающим пищу Саакашвили

Иван Юминов

В мире
«Четко видно»: Грузия опубликовала видео с принимающим пищу Саакашвили
Фото: Facebook / Special Penitentiary Service of Georgia

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принимает пищу, несмотря на объявленную голодовку. Об этом заявили в специальной пенитенциарной службе Минюста страны в субботу, 6 ноября.

— Исходя из высокого общественного интереса, мы публикуем видео приема пищи Михаилом Саакашвили, — говорится в сообщении.

На видео четко видно, как политик принимает пищу и натуральные соки, отмечается на странице службы в Facebook.

1 октября грузинский премьер Ираклий Гарибашвили рассказал о задержании Михаила Саакашвили. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме.

После своего задержания он объявил голодовку. 30 октября председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что голодовка экс-президента является имитацией.

Как утверждает политик, Саакашвили употребляет по три литра лимонада ежедневно. Над Саакашвили, по его словам, из-за этого «смеется» вся тюрьма.

Читайте также:
ГрузияМихаил Саакашвилиголодовка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте