Россия получила приз за лучший турнир года по пляжному футболу

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия за проведение чемпионата мира (ЧМ) в Москве получила приз в номинации «лучший турнир года по пляжному футболу» на церемонии вручения наград Всемирной организации пляжного футбола. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 6 ноября.

— Награда за лучшее событие достается чемпионату мира по пляжному футболу в России 2021 ФИФА, — говорится в сообщении.

В тройке претендентов были Португалия и Молдавия, отмечается в Twitter организации.

6 ноября сборная России одержала победу над командой Ирана в финале Интерконтинентального кубка по пляжному футболу. Встреча в Дубае завершилась со счетом 3:2.

Хет-трик со стороны россиян оформил Борис Никоноров (2-я, 13-я, 17-я минуты). Иранцы ответили двумя мячами Мохаммада Мохтари (23-я, 35-я).

Таким образом сборная России стала четырехкратным обладателем Интерконтинентального кубка. Это является рекордным показателем за всю историю турнира.

29 августа сборная России выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу. В финале турнира россияне обыграли команду Японии со счетом 5:2.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходил в Москве с 19 по 29 августа. В четвертьфинале сборная Россия обыграла команду Испании со счетом 4:2, в полуфинале турнира по пенальти была обыграна сборная Швейцарии.