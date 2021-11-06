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Названы города, которые могут уйти под воду к 2030 году

Виктория Храменкова

Общество
Названы города, которые могут уйти под воду к 2030 году
Фото: pixabay.com

Голландцы и иранцы могут лишиться своих городов из-за наводнения в 2030 году. Список мест, которых может настигнуть водная стихия, составила газета India Times.

Первым в списке, составленным на основе карты климатической организации Climate Central, значится Амстердам. Несмотря на то, что голландцы умеют защищаться от наводнений, город может затопить из-за глобального потепления.

Город-порт Басра, который расположен в Ираке на реке Шатт-эль-Араб, впадающей в персидский залив — находится на втором месте в данном списке. Отмечается, что город расположен в заболоченной местности. Именно поэтому к 2030 году он может полностью погрузиться в воду, пишет издание.

На третьем месте — Новый Орлеан. Город имеет систему дамб, но все равно может пострадать от изменений климата. Кроме этого, авторы внесли в этот список Венецию. Поскольку она находится на 118 островах — город уже уходит под воду на два миллиметра ежегодно.

3 ноября «Вечерняя Москва» узнала у специалистов прогноз климатических явлений в ближайшие годы. Отмечается, что их характер будет зависеть от особенностей конкретного региона.

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