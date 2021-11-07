Решение Маска о продаже акций Tesla будет зависеть от пользователей Twitter

Фото: NASA/Bill Ingalls

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск доверил решение о продаже 10 процентов своих акций в компании электромобилей пользователям в Twitter. Для того, чтобы узнать их мнение он устроил голосование.

Свой опрос он объяснил тем, что в последнее время много говорится о нереализованный прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов.

— Я приму решение по результатам этого опроса, какой бы итог ни был, — написал американский предприниматель.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

На данный момент больше половины опрошенных проголосовали за продажу акций. Поделиться своим решением пользователи Twitter могут еще сутки.

В понедельник, 1 ноября, стало известно, что Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние составило 300 миллиардов долларов. Состояние миллиардера увеличилось из-за продолжающегося роста цен на акции Tesla. В ходе торгов понедельника стоимость ценных бумаг компании составила 1154,49 доллара.