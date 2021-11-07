Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Решение Маска о продаже акций Tesla будет зависеть от пользователей Twitter

Виктория Храменкова

Общество
Решение Маска о продаже акций Tesla будет зависеть от пользователей Twitter
Фото: NASA/Bill Ingalls

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск доверил решение о продаже 10 процентов своих акций в компании электромобилей пользователям в Twitter. Для того, чтобы узнать их мнение он устроил голосование.

Свой опрос он объяснил тем, что в последнее время много говорится о нереализованный прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов.

— Я приму решение по результатам этого опроса, какой бы итог ни был, — написал американский предприниматель.

На данный момент больше половины опрошенных проголосовали за продажу акций. Поделиться своим решением пользователи Twitter могут еще сутки.

В понедельник, 1 ноября, стало известно, что Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние составило 300 миллиардов долларов. Состояние миллиардера увеличилось из-за продолжающегося роста цен на акции Tesla. В ходе торгов понедельника стоимость ценных бумаг компании составила 1154,49 доллара.

Читайте также:
Илон МаскteslaTwitter
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте