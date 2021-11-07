Жителей столицы предупредили о первых морозах

Со вторника, 9 ноября, в Москве ожидается похолодание. Во второй половине дня температура начнет опускаться до двух градусов мороза. Однако в среду прогнозируется до плюс трех градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Москва окажется в западной части циклона, а там воздушные массы уже перемещаются в севера. 8 ноября днем и ночью будет два-четыре градуса, по области — от ноля до пяти градусов. При этом заметное понижение температуры произойдет уже во второй половине дня вторника, температура станет отрицательной — минус два — минус четыре градуса, — рассказал эксперт в беседе с ТАСС.

Среда, 10 ноября, может стать самым холодным днем предстоящей недели. В этот день ночью температура воздуха опустится до шести градусов мороза.

Кроме этого, Вильфанд добавил, что наиболее заметные осадки в виде дождя ожидают москвичей в понедельник. Во вторник они уже будут в виде мокрого снега, снега и дождя, но менее интенсивными. В среду осадки утихнут, начнет появляться солнце.

До понедельника, 8 ноября в Московском регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. До понедельника ожидается ветер с порывами до 15–17 метров в секунду. Период предупреждения в Москве — до 12:00 8 ноября.