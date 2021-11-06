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«Желтый» уровень опасности из-за ветра продлили в Москве и Подмосковье

Юлия Курганова

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«Желтый» уровень опасности из-за ветра продлили в Москве и Подмосковье
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве и Подмосковье до вечера воскресенья, 7 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

— Погода потенциально опасна: ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Период предупреждения в Москве — до 21:00 7 ноября, — сказано в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности был объявлен в столице до 12:00 7 ноября, в Подмосковье — до 6:00.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, когда в Москву придет зимняя погода. Он рассказал, что днем во вторник, 9 ноября, в столице ожидается похолодание до нуля градусов. Синоптик отметил, что температура будет приближаться к климатической норме.

Кроме этого, он добавил, что перед похолоданием москвичей порадуют теплые выходные: прогнозируется до 7–9 градусов тепла в субботу и 3–8 градусов тепла в воскресенье.

В среду, 3 ноября, климатолог Владимир Семенов в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал, что центральной части России грозят задержки в смене сезонов. Специалист отметил, что причина такого явления — глобальное потепление.

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