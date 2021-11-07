«Сдержанно и элегантно»: астрологи посоветовали образы для новогодней ночи

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Предстоящий 2022 год — год Водяного Тигра. Уже сейчас некоторые из нас задумываются о своем наряде на Новый год. Несмотря на это, многие не знают, что определенные цвета в новогодних образах нежелательны, посколько могут отпугнуть удачу.

Так, например, не рекомендуется встречать Новый год в нарядах красного цвета. Это легко объясняется тем, что таким цветом можно разозлить хищника и навлечь его гнев на себя. Оранжевый, по мнению астрологов, похож на огонь. Поэтому он также может напугать большую кошку.

В своем образе не стоит сочетать кислотные цвета или анималистичные принты. Такой выбор наряда тоже будет ошибкой, передает ФАН.

Для того, чтобы в 2022 году вам везло, а во всех начинания сопутствовала удача, лучше отдать предпочтение естественным и пастельным тонам.

Прежде чем окунуться с головой в новогоднюю суету, астрологи рассказали, представителей каких знаков зодиака ожидает волшебный ноябрь. Несмотря на то, что осень уступает место зиме, по мнению французских астрологов, в это время еще есть время для чуда.