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«Облачно, небольшой дождь»: синоптики рассказали москвичам о погоде 7 ноября

Виктория Храменкова

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«Облачно, небольшой дождь»: синоптики рассказали москвичам о погоде 7 ноября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве в воскресенье, 7 ноября, ожидает облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до плюс десяти градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ночью в столице заморозков не прогнозируется. Столбики термометров опустятся максимально до плюс трех градусов.

В Подмосковье днем ожидается от плюс шести до плюс 11 градусов тепла. Однако ночью в области возможно похолодание до плюс одного градуса.

В этот день синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью десять метров в секунду, но возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Со вторника, 9 ноября, в Москве ожидается похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Во второй половине дня температура начнет опускаться до двух градусов мороза. Однако в среду прогнозируется до плюс трех градусов.

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