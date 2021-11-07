Власти Иркутской области продлили школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что школьные каникулы в регионе будут продлены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

— Мы вынуждены еще на неделю продлить каникулы для школьников Иркутска, Ангарского городского округа, Братска, Свирска, Усолья-Сибирского, Черемхова, Усть-Илимска и Жигаловского района, а также поселков Новонукутского и Усть-Ордынского, — сообщается в материале.

По словам Кобзева, частным учебным заведениям на этих территориях также рекомендовано продлить каникулы до 14 ноября. Для студентов занятия состоятся дистанционно.

Глава Иркутской области отметил, что введение таких мер связано с тем, что ситуация с заболеваемостью в регионе не улучшается.

— С 1 ноября коронавирусом заболели 836 детей. Это очень большой прирост. На лечении находятся 3205 детей, из них 103 в стационарах, — заключил Кобзев.

Нерабочие дни и школьные каникулы продлены также в Томской области — еще на неделю, до 15 ноября.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.