Дворец тенниса в Головинском районе украсят ламели с изображением мяча в полете

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В составе Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча построят Дворец тенниса. Его возведут по адресу Ленинградское шоссе, земельный участок 45/47. Об этом сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По словам архитектора, общая площадь спортивного дворца составит около 21 тысячи квадратных метров. Его фасады выполнят из алюминия и керамогранита, на них будут располагаться тонкие ламели золотистого цвета. Также над главным фасадом рабочие установят композицию, изображающую полет теннисного мяча. Вывески с названием создадут в виде объемных букв с подсветкой. В ночное время будут подсвечиваться отдельные выступающие элементы комплекса. Входные группы здания остеклят витражами и украсят колоннами.

— Помимо кортов, спортивных залов и трибун, в его составе будут офисные и административные помещения с конференц-залом, а также кафе на 130 мест. Город большое внимание уделяет развитию спортивных сооружений, и на строительство Дворца тенниса заложены средства в рамках адресной инвестиционной программы Москвы, — заявил Кузнецов.

В помещении игрового зала специалисты оборудуют центральный корт с трибунами и зал для проведения конференций и концертов. В тренажерном зале и реабилитационном спортивном центре рабочие установят современное оборудование.

На первом этаже для посетителей будет размещен магазин спортивных товаров. На подземном уровне построят паркинг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все помещения комплекса будут оборудованы для маломобильных граждан.

Ранее в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы сообщили, что Ледовый дворец по концепции Этери Тутберидзе возведут на месте долгостроя на Тарусской улице в столичном районе Ясенево.