Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Прокуратура контролирует ход принятия процессуальных решений по факту ДТП на развязке МКАД и Ярославского шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Людмила Нефедова.

По предварительной информации, рано утром 7 ноября 2021 года водитель автомобиля такси не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение проезжей части.

В результате аварии травмы получили три человека: сам водитель такси и два его пассажира — 34-летняя женщина и шестилетний мальчик.

Женщина с ребенком госпитализированы, мальчик находится в тяжелом состоянии.