Столичные врачи вылечили от COVID-19 5238 пациентов за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За последние 24 часа московские медики вылечили от коронавируса 5238 пациентов. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего за время пандемии COVID-19 в столице полностью выздоровели 1 635 844 пациента.

За сутки в столице зарегистрировано 4975 новых случаев коронавирусной инфекции. За последние 24 часа были госпитализированы 1485 человек, еще 96 пациентов скончались. По состоянию на 7 ноября на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 743 человека, заключили в оперштабе.

8 ноября столица возвращается к обычному режиму после введенных нерабочих дней. Эпидемиологическая ситуация в городе стабилизировалась, но остается достаточно напряженной, поэтому для москвичей сохранится ряд ограничений.

Предприятиям необходимо перевести не менее 30 процентов своих сотрудников на дистанционный режим работы, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет.

Посещать театры и музеи можно только людям, имеющим QR-код.

5 ноября сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 64 процента.