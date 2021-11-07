СК ходатайствует об аресте фигурантов дела о нападении в Новой Москве

Фото: СК РФ

Следственный комитет предъявил четырем участникам нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве обвинение в покушении на убийство и ходатайствует об их аресте. Об этом 7 ноября сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

— Четырем задержанным в возрасте от 17 до 19 лет предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего, — заявила Иванова.

Она рассказала, что следствие ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех фигурантов дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Меру пресечения объявят 7 ноября в 15:00 в Щербинском суде.

Вечером 4 ноября в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком и избили их.

В субботу, 6 ноября, ГСУ СК России передал уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство), для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности.