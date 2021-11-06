В столичном СК рассказали о работе по делу о нападении в Новой Москве

Фото: СК РФ

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство), передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СК России.

По результатам следствия, четверым задержанным в возрасте от 17 до 19 лет предъявят обвинение и направят в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на официальном сайте Следственного комитета столицы.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам фактического проживания подозреваемых и допросили очевидцев конфликта.

— В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы. В качестве подозреваемых фигуранты предъявлены потерпевшим для опознания, проведены очные ставки и обыски по местам фактического проживания подозреваемых. В качестве свидетелей допрошены очевидцы произошедшего, — рассказали в СК.

В ведомстве отметили, что потерпевшему ребенку оказывается психологическая помощь.

Расследование по делу продолжается.

В столичном ГУ МВД России опубликовали видео с участниками конфликта.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Полиция задержала четверых подозреваемых. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны. Подробности инцидента — в материале «Вечерней Москвы».

Момент нападения мужчин на отца с ребенком в ТиНАО сняли камеры видеонаблюдения.