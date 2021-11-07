Греф назвал ипотеку единственным доступным методом покупки жилья для россиян
На сегодняшний день ипотека остается единственным доступным способом приобретения недвижимости для большинства жителей России. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в воскресенье, 7 ноября.
Он отметил, что рост стоимости жилья не повлиял на востребованность такого приобретения среди россиян. Для этого банк предлагает различные меры поддержки, в том числе сдерживание уровня годовой ставки на доступном уровне и предоставление льгот.
— Несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, доступность жилья для граждан сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка, — заявил Греф.
По его словам, с начала текущего года Сбербанк выдал более двух триллионов рублей на ипотеку. Этот показатель на 60 процентов опережает уровень аналогичного периода прошлого года.
— Рост цен на вторичном рынке не был столь динамичным, как на первичном, ни в 2020 году, ни за девять месяцев 2021 года, что позволяет потенциальным заемщикам более точно спрогнозировать свои расходы на приобретение квартиры, — передает РИА Новости слова главы кредитной организации.
В конце октября премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство РФ направит более 14,5 миллиарда рублей на компенсацию платежей по ипотечным кредитам многодетных семей.