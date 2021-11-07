Греф назвал ипотеку единственным доступным методом покупки жилья для россиян

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На сегодняшний день ипотека остается единственным доступным способом приобретения недвижимости для большинства жителей России. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в воскресенье, 7 ноября.

Он отметил, что рост стоимости жилья не повлиял на востребованность такого приобретения среди россиян. Для этого банк предлагает различные меры поддержки, в том числе сдерживание уровня годовой ставки на доступном уровне и предоставление льгот.

— Несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, доступность жилья для граждан сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка, — заявил Греф.

По его словам, с начала текущего года Сбербанк выдал более двух триллионов рублей на ипотеку. Этот показатель на 60 процентов опережает уровень аналогичного периода прошлого года.

— Рост цен на вторичном рынке не был столь динамичным, как на первичном, ни в 2020 году, ни за девять месяцев 2021 года, что позволяет потенциальным заемщикам более точно спрогнозировать свои расходы на приобретение квартиры, — передает РИА Новости слова главы кредитной организации.

В конце октября премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство РФ направит более 14,5 миллиарда рублей на компенсацию платежей по ипотечным кредитам многодетных семей.