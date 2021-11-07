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Вестибюль станции метро «Октябрьская» открыли для пассажиров

Виктория Сикерина

Происшествия
Вестибюль станции метро «Октябрьская» открыли для пассажиров
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, метро Октябрьская Карта всех событий

Вестибюль станции «Октябрьская» Кольцевой линии Московского метрополитена открыли для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 7 ноября.

— Станция работает в штатном режиме, — говорится в сообщении ведомства по городу.

До этого стало известно, что вестибюль станции «Октябрьская» Кольцевой линии Московского метрополитена закрыли по требованию сотрудников полиции.

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных городских службах отметил, что в зале остановочного пункта обнаружили подозрительный предмет после заявления одного из пассажиров.

Другое происшествие в столичной подземке произошло в конце октября. Тогда руководитель пресс-службы прокуратуры по городу Людмила Нефедова рассказала «ВМ», что малолетнего ребенка без сопровождения взрослых обнаружили в вагоне московского метро.

По ее словам, мужчина зашел в метрополитен на станции «Строгино» с маленьким мальчиком в коляске.

После московская прокуратура организовала проверку по данному факту. В результате отца ребенка удалось найти.

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