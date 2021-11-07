В одном из кафе в казахстанском Актау прогремел взрыв

Фото: Telegram-канал Sputnik Казахстан

Здание кафе «Аянат» взорвалось в Актау на западе Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области республики в воскресенье, 7 ноября.

По предварительным данным, заведение, расположенное возле строительного рынка, полностью разрушилось из-за взрыва, который произошел по еще неустановленным причинам.

— Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются, — заявили в местном ведомстве.

Видео: Telegram-канал «Sputnik Казахстан»

Местные жители добавили, что данное кафе всегда пользовалось популярностью у посетителей. По этой причине в момент происшествия в здании могли находиться люди, передает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Накануне во Фритауне, столице Сьерра-Леоне, произошел взрыв в результате дорожной аварии. Грузовик, врезавшийся в бензовоз, был гружен гранитом. Автомобили столкнулись, когда бензовоз пытался заехать на заправку. Некоторые очевидцы попытались начерпать себе топливо, но вскоре произошел взрыв, за которым последовал пожар.

По последним данным, число жертв в результате аварии с участием бензовоза во Фритауне достигло 98.