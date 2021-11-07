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Момент взрыва кафе в Актау попал на видео

Виктория Сикерина

Происшествия
Момент взрыва кафе в Актау попал на видео
Фото: Telegram-канал Sputnik Казахстан

Здание заведения общественного питания «Аянат» взорвалось в Актау на западе Казахстана в воскресенье, 7 ноября. Кадры взрыва опубликовала пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области республики.

На видео видно, как в вечернее время суток неожиданно взрывается здание на оживленной улице города, а после густой дым поднимается вверх.

Также на кадрах видны множественные обломки и элементы домов и расположенных рядом с кафе конструкций.

Видео: Telegram-канал «Sputnik Казахстан»

О взрыве в заведении общественного питания в Актау стало известно в воскресенье вечером, 7 ноября.

По предварительным данным, кафе, расположенное возле строительного рынка, полностью разрушилось из-за взрыва, который произошел по еще неустановленным причинам.

Также в местном департаменте по чрезвычайным ситуациям уточнили, что информации о получивших травмах гражданах пока не поступало.

Однако жители данных территорий добавили, что кафе всегда пользовалось популярностью среди посетителей. По этой причине в момент происшествия в здании могли находиться люди.

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