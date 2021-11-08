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Ветеринары выявили опасное последствие COVID-19 для домашних животных

Виктория Храменкова

Общество
Ветеринары выявили опасное последствие COVID-19 для домашних животных
Фото: pixabay / birgl

У некоторых домашних животных, которые переболели коронавирусной инфекцией, был выявлен миокардит. К такому мнению пришли ученые из Великобритании.

Питомцы, у которых были диагностированы воспалительные заболевания сердца, были в депрессивном состоянии, у них наблюдалось отсутсвие аппетита, а также они были вялыми.

— У них было либо затрудненное дыхание из-за скопления жидкости в легких и из-за болезни сердца, либо они теряли сознание из-за нарушения сердечного ритма, – сказал ветеринарный кардиолог из Ветеринарного справочного центра Ральфа в Бакингемшире Лука Ферасин, пишет NBC News.

Примерно 12 процентов домашних животных, которые перенесли COVID-19, имеют данный диагноз, считает специалист.

В четверг, 4 ноября, были названы симптомы заболевания коронавирусной инфекцией у животных. Ими является кашель, выделения из носа, сонливость и тяжелое дыхание. Однако точный диагноз могут поставить в ветклиниках: у питомца специалист возьмет мазок из носа и проверит его. По словам ветеринара, перечисленные симптомы могут говорить и о других болезнях.

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