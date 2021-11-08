Эксперт раскрыл способы борьбы с рекламой по телефону

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Прежде чем озвучить рекламное предложение, телефонные собеседники обязаны получить на это ваше разрешение. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

В начале разговора следует сказать звонящему, что ведется запись звонка. Затем попросить разъяснить, кому осуществляется звонок и откуда у собеседника персональные данные, советует эксперт.

— Как правило, после нескольких подобных разговоров в колл-центре перенесут ваш номер в «черный список», — сказал Кашкин в интервью агентству «Прайм».

Кроме этого, избавиться от навязчивой рекламы можно заблокировав номер в телефоне через контекстное меню.

7 ноября основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян сказал, как лоумышленники могут следить разными способами через веб-камеру пользователя.

В среду, 3 ноября, «Вечерняя Москва» рассказала, как SIM-карта может стать наживкой для мошенников. Несмотря на то что сейчас лишь некоторые хранят на ней данные в виде номеров телефонов или другую ценную информацию, мошенники продолжают перехватывать эти сведения для своих целей.