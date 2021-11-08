«Напоминает грипп и ОРВИ»: эксперт рассказал про изменение COVID-19

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Коронавирусная инфекция все больше стала напоминать ОРВИ и грипп. Отмечается, что у большей части заболевших встречается насморк и боль в горле, а потеря обоняния встречается уже в разы реже. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

Кроме этого, она сказала, что во многих случаях в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта.

— Вирус может размножаться в кишечнике даже после выздоровления, а у части пациентов его можно обнаружить в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни, — объяснила Пшеничная в беседе с РИА Новости.

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В воскресенье, 7 ноября, «Вечерняя Москва» писала о «необычном» симптоме коронавирусной инфекции. Пятая часть пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, имеет участки покраснений и отека кончиков пальцев рук и ног. Также отмечается, что на них стали появятся пузырьки и гнойники, которые напоминают признаки обморожения.