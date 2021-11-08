Рейтинг Джо Байдена продолжает снижаться

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Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена продолжает падать. На сегодняшний день он составляет 38 процентов. Это следует из опроса, проведенного совместно с Саффолкским университетом в период с 3 по 5 ноября.

Ранее данный показатель держался на уровне 40 процентов. По мнению 46 процентов респондентов, Байден справляется с работой на посту президента хуже, чем ожидалось.

64 процента опрошенных, в том числе 28 процентов демократов, заявили, что не хотят, чтобы действующий глава государства выдвигал свою кандидатуру на переизбрание в 2024 году, передает газета USA Today.

В октябре «Вечерняя Москва» писала, что популярность президента Соединенных Штатов Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны пережила более стремительное падение, чем уровень поддержки любого другого американского президента со времен Второй мировой войны.

Отмечается, что Байден, «разочаровал избирателей» больше, чем Джимми Картер, занимавший пост президента США в 1977–1981-х годах — его рейтинг упал за аналогичный период на 8,9 процентных пункта. Снижение рейтинга Дональда Трампа, предшественника Байдена на президентском посту, составило 4,4 процентных пункта.

Байден стал 46-м президентом США по итогам выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года.